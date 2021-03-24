أكد الدكتور عصام المغازي مستشار منظمة الصحة العالمية واستشاري الأمراض الصدرية، أن الدرن والسل اسمان لمرض واحد، لافتًا إلى أنه يسبب فقدان للشهية ونزول في الوزن، لافتًا إلى أنه مرض قديم جدا ووجد في مومياوات بعض الفراعنة وأنه مرض معدٍ يصيب الرئة بنسبة 90%.
وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc» أن هذا المرض يصيب باقي أجزاء الجسم بنسبة 10% وينتقل من المريض للسليم عن طريق الرذاذ أثناء الكحة والعطس والكلام بصوت عالٍ، لافتًا إلى أنه فور دخول الفيروس لجسم الإنسان تحدث معركة بينه وبين الجهاز المناعي وعادة ينتصر الجهاز المناعي أنه حال انتصار الفيروس يصاب الإنسان بالسل.
وأوضح المغازي أن الشيشة التي يستخدمها أكثر من شخص تنقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم مثل السل والالتهاب الكبدي وكورونا، لافتًا إلى أن «المبسم» و«اللي الطبي» لا يضمن الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة وأن الفيروسات تكون موجودة في الشيشة نفسها.
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التعليقات على تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية عن الشيشة: تسبب السل وتصيب بكورونا
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