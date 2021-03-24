

تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية عن الشيشة: تسبب السل وتصيب بكورونا تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية عن الشيشة: تسبب السل وتصيب بكورونا



أكد الدكتور عصام المغازي مستشار منظمة الصحة العالمية واستشاري الأمراض الصدرية، أن الدرن والسل اسمان لمرض واحد، لافتًا إلى أنه يسبب فقدان للشهية ونزول في الوزن، لافتًا إلى أنه مرض قديم جدا ووجد في مومياوات بعض الفراعنة وأنه مرض معدٍ يصيب الرئة بنسبة 90%.



وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc» أن هذا المرض يصيب باقي أجزاء الجسم بنسبة 10% وينتقل من المريض للسليم عن طريق الرذاذ أثناء الكحة والعطس والكلام بصوت عالٍ، لافتًا إلى أنه فور دخول الفيروس لجسم الإنسان تحدث معركة بينه وبين الجهاز المناعي وعادة ينتصر الجهاز المناعي أنه حال انتصار الفيروس يصاب الإنسان بالسل.



وأوضح المغازي أن الشيشة التي يستخدمها أكثر من شخص تنقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم مثل السل والالتهاب الكبدي وكورونا، لافتًا إلى أن «المبسم» و«اللي الطبي» لا يضمن الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة وأن الفيروسات تكون موجودة في الشيشة نفسها.

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وأشار المغازي إلى أن 12 شهرا من مواجهة فيروس كورونا هدمت 12 عاما من جهود مكافحة الدرن حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وذلك بسبب الحظر والعزل المنزلي وتخصيص بعض المستشفيات للعزل، ما جعل المرضى لا يداومون على تناول العلاج.وأشاد المغازي بوضع مرض السل في مصر وتحسنه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وضع الدرن في مصر عام 1995 نسبته 35 لكل 100 ألف مواطن أصبح الآن 12 لكل 100 ألف بمعنى توقع إصابة 12 ألف مواطن سنويًا بالدرن وذلك بسبب برنامج مكافحة الدرن وبروتوكول العلاج والتشخيص والتسجيل الموحد وتصل نسب الشفاء فيه لـ87% وتعتبر من أعلى نسب الشفاء عالميًا، متوقعا القضاء على الدرن في مصر بجهود الحكومة والمجتمع المدني والإعلام.وأشار إلى أن الهند والصين وروسيا وبنجلاديش وباكستان وجنوب أفريقيا وأثيوبيا من أعلى الدول التي تنتشر فيها الإصابة بمرض الدرن.وأكد أن من أهم أعراض المرض الكحة لمدة أسبوعين وارتفاع الحرارة وفقدان الوزن وفقدان الشهية والتعرق ليلًا، لافتًا إلى أن العلاج يستغرق 6 شهور ويجب الالتزام به للتعافي، محذرًا مريض الدرن من التهاون حال إصابته بـ كورونا.