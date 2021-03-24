

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021 تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021، وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-3-2021



أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود حالة طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وذلك عد حالة من المنخفض الجوية الذي تعرضت لها البلاد واستمرت لساعات.

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حالة الطقس ليلًاكما كشف خبراء هيئية الأرصاد، أن طقس الأربعاء ليلًا يميل للبردوة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوموبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة اليوم الأربعاءالعظمى الصغرىالقاهرة 22 13الإسكندرية 20 13وادى النطرون 21 12طنطا 21 13شبين الكوم 22 13دمنهور 21 13بلطيم 21 14مطروح 19 13السلوم 18 12سيوة 20 09بورسعيد 21 13دمياط 20 14الزقازيق 22 12المنصورة 21 13الإسماعيلية 23 11السويس 23 14العريش 24 12رفح 23 11رأس سدر 24 12نخل 22 10نويبع 24 16طابا 22 13كاترين 19 07الطور 26 14شرم الشيخ 28 17الغردقة 27 16مرسى علم 26 17الفيوم 23 12بنى سويف 23 12المنيا 23 13أسيوط 24 13سوهاج 25 14قنا 27 17الأقصر 29 16أسوان 32 19إدفو 31 18أبوسمبل 29 19الوادى الجديد 28 14شلاتين 31 21أبورماد 32 20حلايب 29 23رأس حدربة 28 22