لا دخل للطقس .. جامعة سوهاج تؤكد انعقاد الامتحانات غدًا في موعدها

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صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أكد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج في تصريح خاص ل"صدى البلد" عدم وجود أي مؤشرات لتأجيل امتحانات الفِرق المُقرر إنعقادها غدًا بمختلف الكليات، حتى الآن.

وشهدت محافظة سوهاج هبوب عاصفة ترابية قد حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مُسبقًا، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الاسبوع.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء، يبدأ من شمال البلاد.

وأوضحت أنه اعتبارًا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مُضيفة أنه يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

المصدر: elbalad

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