بدء صرف منحة التضامن الاجتماعي للطلاب الأوائل بجامعة الفيوم

التقى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالطلاب الخمس الأوائل على كليات الطب والصيدلة والزراعة والعلوم والهندسة وذلك لبدء صرف منحة التضامن الاجتماعي لهم تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور كلا من الدكتورة إيمان محمود هيكل، المدرس المساعد بكلية الآداب والمنسق العلمي لجامعة الفيوم، و حمادة محمد عبد الحليم البحيري، مدير إدارة بنك ناصر فرع الفيوم، و خالد علي عوض، وكيل بنك ناصر، و محمد احمد صديق، العضو القانوني لبنك ناصر.
أكد الدكتور أحمد شديد أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في صرف المنحة لـ ٢٥ طالب وطالبة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبني سويف وجنوب الوادى والوادي الجديد، وذلك في ٥ كليات علمية هي الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.
وأضاف شديد أن كل طالب سيحصل على مبلغ وقدره ١٠٠٠ جنيه شهريا بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات الأخرى حتى يتم تخرجهم من الجامعات، مشيرا أنه سيتم دعم ١٠ طلاب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي ٢٥ ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مبلغ وقدره ١٠٠٠ جنيه شهريا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية بغرض الاستثمار في البحث العلمي.
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