احصلي على بشرة مثالية بـ ماسك التقشير

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احصلي على بشرة مثالية بـ ماسك التقشير

يحتاج الكثير من الأشخاص للحصول على بشرة مثالية خالية من التجاعيد ومثالية من خلال "ماسك التقشير".

وكشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن ماسك تقشير الوجه للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والشوائب وافتح عشر أضعاف.

ماسك الوجه بالعسل والقرفة

تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثر البكتيريا ، وهي البكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.

يمكن أن تفكري في استخدام العسل وقناع القرفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

كيفية تحضير قناع الوجه:

اخلطي مقدار ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل.
اغسل الوجه واتركه حتى يجف ثم ضع الخليط بالتساوي على الوجه.
اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه.

المصدر: elbalad

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