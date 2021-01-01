طريقة عمل السبانخ الشامية بالحمص

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السبانخ الشامية بالحمص

اذا كنت تحاولين تقديم السبانخ بطريقة سهلة نقدم إليك طريقة عمل السبانخ الشامية بالحمص

المقادير
كيلو سبانخ مغسول ومنظف
كوب حمص حب مسلوق
مرق
دجاج
ارز منقوع
سمن
ملح
شعرية
ليمون

طريقة التحضير
١- نقوم بوضع السبانخ في الطنجرة ونقلبها قليلا
٢- نضيف كوب ونصف من مرق الدجاج الى السبانخ
٣- نضيف الحمص ونتركه يغلو مدة نصف ساعة
٤- نقوم بعصر الليمون على السبانخ
٥- نقوم بتحضير الارز ونضعه في الطنجرة ونضيف له السمن والملح والشعرية ونقلبه معا ثم نضيف له الماء ونتركه مدة ربع ساعة على النار ويقدم مع السبانخ الساخن

المصدر: elbalad

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