احذر يا بدري.. نقاط قوة وضعف منتخب كينيا قبل موقعة التأهل



نقاط قوة وضعف منتخب كينيا قبل موقعة التأهل نقاط قوة وضعف منتخب كينيا قبل موقعة التأهل

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره الكيني بعد غدٍ، الخميس، ضمن منافسات، الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.



وتقام مباراة مصر مع كينيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4، بتعليق أحمد الطيب.



ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر وكينيا، الظهور الأول لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

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كان محمد صلاح غاب عن مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، ثم غاب عن مواجهتي توجو في الجولة الثالثة والرابعة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".ويكفي منتخب مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في يناير 2022.ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويحل منتخب كينيا ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتزيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.نقاط قوة وضعف منتخب كينيا قبل مواجهة:نقاط القوة:1- الاستحواذ:يعتمد منتخب كينيا بشكل كبير على الاستحواذ على الكرة في معظم مبارياته، كما نجح في التسجيل في جميع المباريات التي خاضها في التصفيات، بمعدل هدف كل مباراة.2- الأطراف:يعتمد منتخب كينيا بشكل كبير على الأطراف في معظم أوقات المباراة، معتمدا على الأطوال داخل منطقة الجزاء.3- القدرة على العودة:تأخر منتخب كينيا في جميع المباريات التي خاضها بهدف في البداية، إلا أنه نجح في إدارك التعادل في جميع المباريات بعد ذلك.نجح منتخب كينيا في إدارك التعادل في جميع المباريات التي تأخر فيها خلال التصفيات، باستثناء المباراة الأخيرة أمام جزر نجح في إدراك التعادل 1 - 1، لكنه خسر في النهاية 2 - 1.تعادل منتخب كينيا في 3 مباريات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية جميعهم بنتيجة ( 1 - 1)، وخسر لقاء وحيد.نقاط الضعف:1- البداية الضعيفةمنتخب كينيا يبدأ المباراة دائما بشكل ضعيف للغاية، حيث تأخر بهدف في البداية، في جميع المباريات التي خاضها على الآن.2- التمريرات الخاطئةيرتكب خط دفاع كينيا العديد من الأخطاء القاتلة في مناطق خطيرة بسبب الأخطاء القاتلة، وظهر ذلك بوضوح في مباراة مصر الأولى، حيث جاء هدف الفراعنة من تمريرة خاطئة من أحد المدافعين لحارس المرمى، قطعها محمود عبد المنعم كهربا قبل الحارس وحولها إلى مرمى.3- عدم الضغط على الخصم:من أبرز عيوب دفاع منتخب كينيا هو إعطاء مساحات للخصم وفرص للتصويب أمام منطقة الجزاء وداخلها.