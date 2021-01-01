أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيكون متفتحًا في مسألة رحيل لاعبه كريستيانو رونالدو الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية أن نادي يوفنتوس سيوافق على بيع رونالدو لأي ناد راغب بضمه الصيف المقبل مقابل 25 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة أنه إذا كانت نية رونالدو تكمن في الرحيل فأن نادي يوفنتوس سيتفاوض على ذلك.
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التعليقات على يوفنتوس يوافق على رحيل رونالدو.. ويحدد سعره
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