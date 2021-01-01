يوفنتوس يوافق على رحيل رونالدو.. ويحدد سعره



رونالدو رونالدو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيكون متفتحًا في مسألة رحيل لاعبه كريستيانو رونالدو الصيف المقبل.



وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية أن نادي يوفنتوس سيوافق على بيع رونالدو لأي ناد راغب بضمه الصيف المقبل مقابل 25 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة أنه إذا كانت نية رونالدو تكمن في الرحيل فأن نادي يوفنتوس سيتفاوض على ذلك.

قد يعجبك أيضا...

كما أكدت الصحيفة أن نادي يوفنتوس لن يجدد عقد كريستيانو رونالدو، فإن لم يرحل عن الفريق الصيف المقبل، سيقضي آخر مواسمه مع الفريق الموسم المقبل دون تجديد عقده.وكان رونالدو قد انتقل لصفوف نادي يوفنتوس صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون يورو، بعد 9 سنوات قضاها مع اللوس بلانكوس.