سقط الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مغشيًا عليه في تدريبات فريقه اليوم.
وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن ديمبلي عانى من هبوط مفاجئ في ضغط الدم، ليسقط مغشيًا عليه في ملعب تدريبات الفريق في منتصف الحصة التدريبية.
وتمكن زملاء ديمبلي من إنقاذ صديقهم بإسراعهم نحوه بعد سقوطه المفاجئ، قبل تدخل الطاقم الطبي.
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التعليقات على مهاجم أتلتيكو مدريد يسقط مغشيا عليه في تدريبات الفريق.. فيديو
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