مهاجم أتلتيكو مدريد يسقط مغشيا عليه في تدريبات الفريق.. فيديو

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صورة الخبر: الفرنسي عثمان ديمبلي
الفرنسي عثمان ديمبلي

سقط الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مغشيًا عليه في تدريبات فريقه اليوم.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن ديمبلي عانى من هبوط مفاجئ في ضغط الدم، ليسقط مغشيًا عليه في ملعب تدريبات الفريق في منتصف الحصة التدريبية.

وتمكن زملاء ديمبلي من إنقاذ صديقهم بإسراعهم نحوه بعد سقوطه المفاجئ، قبل تدخل الطاقم الطبي.

وتؤكد التقارير الصحفية أن ديمبلي بصحة جيدة في الوقت الحالي وتمكن من العودة لمنزله بسيارته الخاصة بعد نهاية المران.

وانتقل ديمبلي لصفوف أتلتيكو مدريد يناير الماضي معارًا من أولمبيك ليون الفرنسي.
https://twitter.com/i/status/1374413826922188802

المصدر: صحيفة " سبورت" الإسبانية

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