في مقطع نشر في موقع "تيك توك"، علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حادثة سقوط الرئيس جو بايدن على سلّم الطائرة.
وقال ترامب في كلمته: "شاهدت جو بايدن وهو يمضي على سلم الطائرة وقلت: أنا لم أخسر أمامه".
وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن وهو يتعثر ساقطا ثلاث مرات في أثناء صعوده سلم الطائرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ترامب يعلق على "سقوط" بايدن أثناء صعوده سلّم الطائرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق