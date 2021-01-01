إسرائيل تزعم استهداف مكان وجود نتنياهو بصاروخ من غزة

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صورة الخبر: نتنياهو
نتنياهو


ذكرت صحف عبرية، أن صاروخًا من طراز جراد سقط في منطقة ليست بعيدة عن بئر السبع، تم إطلاقه من غزة.

ووفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، فقد تم رصد اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الأراضي التي احتلتها إسرائيل، حيث "تم تفعيل انذار في منطقة مفتوحة فقط".

وأطلق الصاروخ على السبع خلال تواجد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في المدينة لتشجيع السكان على الخروج لصناديق الاقتراع، لكن الصاروخ سقط على مشارف المدينة بعيدًا عن مكان تواجده.

وذكرت صحف عبرية، إنه جرى ابعاد نتنياهو عن المدينة من قبل أمنه الأمن بعد سقوط الصاروخ.

وذكرت صحف عبرية، إنه جرة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم الثلاثاء وسقط في منطقة مفتوحة.

بعد إطلاق الصاروخ ، أوقف وزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب بيني جانتس جهود حملته وأجرى مشاورات أمنية.

وقال وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت "بيبي (لقب لنتنياهو) ضعيف"، "أتمنى أن يحارب نتنياهو مثلما يحاربني..".

ويوم الأحد ، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعد عبورهما الحدود من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل مسلحين بالسكاكين ، حسبما أفادت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

المصدر: elbalad

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