ذكرت صحف عبرية، أن صاروخًا من طراز جراد سقط في منطقة ليست بعيدة عن بئر السبع، تم إطلاقه من غزة.
ووفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، فقد تم رصد اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الأراضي التي احتلتها إسرائيل، حيث "تم تفعيل انذار في منطقة مفتوحة فقط".
وأطلق الصاروخ على السبع خلال تواجد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في المدينة لتشجيع السكان على الخروج لصناديق الاقتراع، لكن الصاروخ سقط على مشارف المدينة بعيدًا عن مكان تواجده.
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التعليقات على إسرائيل تزعم استهداف مكان وجود نتنياهو بصاروخ من غزة
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