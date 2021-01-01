السودان يبدي موافقته على وساطة دولة خليجية في مفاوضات سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة السودانية، أبدت موافقتها على مقترح توسط الإمارات في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وكان الحديث يدور حول الوساطة الإماراتية في مفاوضات سد النهضة منذ يناير الماضي، حين زار وفد من الخارجية السودانية الخرطوم لتقديم مبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، من أجل تسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض.

والتقى الوفد الإماراتي آنذاك مسؤولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسؤولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لا تنوي تأجيل ملء المرحلة الثانية من سد النهضة رغم احتجاج كل من مصر والسودان.

المصدر: رويترز

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