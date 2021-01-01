أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا في مصر.. تعرف عليها

أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى التوسع خلال الفترة المقبلة، في توسيع أماكن مراكز تلقي لقاحات كورونا في مصر، للمساعدة في زيادة أعداد المواطنين المطعمين بلقاحات كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، أماكن مراكز تلقي لقاحات كورونا في نقاط.
أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا
- القاهرة
مركز طبي النزهة
مركز طبي القطامية
مركز المؤتمرات الإنجيلي- التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرا
مستشفى هيلوبليس
مستشفى المطرية التعليمي
مستشفى الزيتون التخصصي
مركز طبي الدلتا
مركز طبي النهضة القديم
مركز طبي الأندلس
عيادة المطرية الشاملة
مركز طبي سراي القبة
مركز طبي الخليج المصري
مكتب صحة بيروت
مركز طبي السادس
مركز طبي الحي السابع
مركز طبي المحكمة
- محافظة الجيزة
مستشفى الشيخ زايد التخصصي
مركز فاكسيرا
مركز صحة ميت عقبة
المركز الطبي بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبر
المركز المتميز بـ الأخصاص
مركز طبي نزلة السمان
مركز طبي كفر نصار
مركز طبي كفر طهرمس
مركز طبي بولاق الحضر
مركز طبي المنيب
مركز طبي طناش
مركز طبي غرب المطار
مركز طبي عزيز عزت
مركز الطلبية
مركز الكونيسة
مركز المعتمدية
مركز شبرامنت
مركز صول
مركز كفر ترك
مركز الطرفاية
مركز نكلا
مركز طبي البراجيل
وحدة الباويطي الطبية
مركز بهرمس
- القليوبية
مستشفى كفر شكر
مركز طبي الاسرة بسنديون
مركز طبي حجازي
- بورسعيد
مستشفى النصر
- جنوب سيناء
مستشفى شرم الشيخ الدولى
- شمال سيناء
مستشفى العريش العام
- محافظة الإسكندرية
المركز الإفريقي لصحة المرأة
مركز صحة أسرة العمراوي
مركز صحة أسرة المفروزة
وحدة طب أسرة المندرة
مستشفى شرق المدينة
مركز طب أسرة سان ستيفانو
وحدة أسرة دنا الوطنية
مركز طب أسرة أبيس 2
مستشفى أطفال الرمل
رعاية طفل محرم بك
مستشفى الرمد
مستوصف صدر الجمرك
وحدة طب أسرة أبن سهلان
مستشفى القباري
وحدة المجزر الآلي عبد القادر
وحدة طب أسرة الناصرية
وحدة طب أسرة البيطاش
مركز الدخيلة لطب الأسرة
وحدة طب أسرة البرج القديم
- الوادي الجديد
مركز طبي الفرافرة
مركز طبي الداخلة
مركز طبي الخارجة
- البحر الأحمر
وحدة صحة الأسرة بالأحياء
- محافظة أسوان
مستشفي صدر أسوان
- الأقصر
حميات الأقصر
- محافظة الشرقية
وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي
وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس
قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي
مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان
المركز الطبي بإدارة أبو حماد
المركز الطبي بإدارة بلبيس
مركز صحة ثانى الزقازيق
- محافظة قنا
مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي
- سوهاج
مركز رعاية طفل شرق
مركز الطبي بالبلينا
المركز الطبي الحضري
- أسيوط
الوحدة الصحية نزلة باكور
الوحدة الصحية بنى زيد بوق
مركز صحة الوليدية
- محافظة المنيا
مستشفى سمالوط النموذجى
وحدة القيس
مركز طبي قلندول
- محافظة السويس
مركز طبي شباب المستقبل
وحدة (طب أسرة مبارك)
- بني سويف
مستشفى بنى سويف التخصص
- الدقهلية
مستشفى السنبلاوين العام
مستشفى ميت غمر المركزي
مستشفى بلقاس المركزي
مستشفى دكرنس العام
المركز الحضري بالمنزلة
مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا
مستشفى المنصورة الدولي
- دمياط
مركز القلب والجهاز الهضم
- البحيرة
مستشفى دنشال التعليمي
المعهد الطب القومى بدمنهور
- المنوفية
مستشفى حميات منوف
وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل
مركز صحي أشمون
مركز صحي شبين الكوم
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