أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا في مصر.. تعرف عليها



أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى التوسع خلال الفترة المقبلة، في توسيع أماكن مراكز تلقي لقاحات كورونا في مصر، للمساعدة في زيادة أعداد المواطنين المطعمين بلقاحات كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، أماكن مراكز تلقي لقاحات كورونا في نقاط.



أماكن مراكز لتلقي لقاحات كورونا



- القاهرة

قد يعجبك أيضا...

مركز طبي النزهةمركز طبي القطاميةمركز المؤتمرات الإنجيلي- التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرامستشفى هيلوبليسمستشفى المطرية التعليميمستشفى الزيتون التخصصيمركز طبي الدلتامركز طبي النهضة القديممركز طبي الأندلسعيادة المطرية الشاملةمركز طبي سراي القبةمركز طبي الخليج المصريمكتب صحة بيروتمركز طبي السادسمركز طبي الحي السابعمركز طبي المحكمة- محافظة الجيزةمستشفى الشيخ زايد التخصصيمركز فاكسيرامركز صحة ميت عقبةالمركز الطبي بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبرالمركز المتميز بـ الأخصاصمركز طبي نزلة السمانمركز طبي كفر نصارمركز طبي كفر طهرمسمركز طبي بولاق الحضرمركز طبي المنيبمركز طبي طناشمركز طبي غرب المطارمركز طبي عزيز عزتمركز الطلبيةمركز الكونيسةمركز المعتمديةمركز شبرامنتمركز صولمركز كفر تركمركز الطرفايةمركز نكلامركز طبي البراجيلوحدة الباويطي الطبيةمركز بهرمس- القليوبيةمستشفى كفر شكرمركز طبي الاسرة بسنديونمركز طبي حجازي- بورسعيدمستشفى النصر- جنوب سيناءمستشفى شرم الشيخ الدولى- شمال سيناءمستشفى العريش العام- محافظة الإسكندريةالمركز الإفريقي لصحة المرأةمركز صحة أسرة العمراويمركز صحة أسرة المفروزةوحدة طب أسرة المندرةمستشفى شرق المدينةمركز طب أسرة سان ستيفانووحدة أسرة دنا الوطنيةمركز طب أسرة أبيس 2مستشفى أطفال الرملرعاية طفل محرم بكمستشفى الرمدمستوصف صدر الجمركوحدة طب أسرة أبن سهلانمستشفى القباريوحدة المجزر الآلي عبد القادروحدة طب أسرة الناصريةوحدة طب أسرة البيطاشمركز الدخيلة لطب الأسرةوحدة طب أسرة البرج القديم- الوادي الجديدمركز طبي الفرافرةمركز طبي الداخلةمركز طبي الخارجة- البحر الأحمروحدة صحة الأسرة بالأحياء- محافظة أسوانمستشفي صدر أسوان- الأقصرحميات الأقصر- محافظة الشرقيةوحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزيوحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوسقسم الحميات بمستشفى ههيا المركزيمركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضانالمركز الطبي بإدارة أبو حمادالمركز الطبي بإدارة بلبيسمركز صحة ثانى الزقازيق- محافظة قنامركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي- سوهاجمركز رعاية طفل شرقمركز الطبي بالبليناالمركز الطبي الحضري- أسيوطالوحدة الصحية نزلة باكورالوحدة الصحية بنى زيد بوقمركز صحة الوليدية- محافظة المنيامستشفى سمالوط النموذجىوحدة القيسمركز طبي قلندول- محافظة السويسمركز طبي شباب المستقبلوحدة (طب أسرة مبارك)- بني سويفمستشفى بنى سويف التخصص- الدقهليةمستشفى السنبلاوين العاممستشفى ميت غمر المركزيمستشفى بلقاس المركزيمستشفى دكرنس العامالمركز الحضري بالمنزلةمركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخامستشفى المنصورة الدولي- دمياطمركز القلب والجهاز الهضم- البحيرةمستشفى دنشال التعليميالمعهد الطب القومى بدمنهور- المنوفيةمستشفى حميات منوفوحدة صحة أسرة إسكان المستقبلمركز صحي أشمونمركز صحي شبين الكوم