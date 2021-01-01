تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

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حصل "اليوم السابع" على تفاصيل حركة التنقلات الداخلية للضباط، التى اعتمدها اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، لضخ دماء جديدة، والاستعانة بالقيادات الشبابية.







وشملت الحركة تولى الرائد هاني الحسيني رئيس مباحث شرطة المرافق، بعدما كان يتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، وترقية الرائد حسام العباسي معاون مباحث قسم الدقي، إلى منصب رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم.

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كما شملت حركة التنقلات، تولى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، منصب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، خلفا للرائد أحمد ممدوح الذي تم نقله ليتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.وتولى الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم العمرانية، منصب رئيس مباحث قسم العمرانية، وتولى المقدم أحمد نصر منصب وكيل فرقة مباحث بقسمي شرطة أول وثان أكتوبر، وتولى العقيد أحمد نجم منصب مفتش مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، وتولى الرائد عمرو فاروق منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، قادما من رئاسة قسم شرطة الحوامدية.وشملت حركة التنقلات أيضا، تولى الرائد محمد طبلية منصب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قادما من رئاسة مباحث قسم البدرشين، خلفا للمقدم محمد الجوهري، الذي تولى منصب وكيل فرقة مباحث قسمي شرطة الطالبية والعمرانية، كما تولى الرائد أحمد عكاشة منصب رئيس مباحث مركز البدرشين.