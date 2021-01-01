مستشار الرئيس يفجر مفاجأة جديدة عن الموجة الثالثة لـ كورونا

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صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة و الوقاية، إنه فيما يخص دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا، فإننا نتابع ما يحدث فى الدول الخارجية، من تغيرات و تحورات للفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن مصر فى مرحلة تذبذب، متسائلًا:" هل هناك احتمالية دخول الموجة الثالثة مصر ؟ فأجاب على نفسه.. محتمل، وهل من الممكن أن نظل كما نحن .. فأجاب على نفسه محتمل.

ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه الالتزام باتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، وخاصة في زمن فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة عدة تعليمات للوقايه من الأمراض الصدريه، كالتالي :-

عدم العطس في الوجه و الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
الأخرين واستخدام المناديل والتخلص الأمن منها أو العطس في ثنايا الكم.

استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الالام في الصدر.

تجنب تناول الأطعمة الدسمة، واستبدالها بالوجبات الصحية.

أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.

التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.

ممارسة التمارين الرياضية.

عدم البصق على الأرض.

المصدر: elbalad

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