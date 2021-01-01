الماء والألياف .. نصائح صحية للعناية بالكلى في الصيف

يمكن أن يكون الصيف صعبًا على الجسم ، وخاصة الكلى إذا لم يتم اتباع بعض الاحتياطات المتعلقة بترطيب الجسم. قال الدكتور سومان لاتا ، مدير وكبير استشاري طب الكلى في مستشفى دارامشيلا نارايانا ، إن الماء لا يتعلق فقط بمياه الشرب بل هو عامل أساسي في الأداء السليم لكلتا الكليتين أمرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه بصحة جيدة وفقا لـ indian express
إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى.
استهلك طعامًا غنيًا بالمياه
بالنظر إلى حقيقة أننا نتعرق أكثر في الصيف ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم هو بالتأكيد المفتاح. جنبًا إلى جنب مع تناول ما لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا ، قم بزيادة تناول الفاكهة الغنية بالمياه لضمان التغذية المطلوبة إلى جانب الماء.
يزيد الجفاف من خطر تكون الحصوات. أيضا بين كبار السن ، يزيد الجفاف من خطر إصابة الكلى. رعاية الأطفال وكبار السن في هذا الصدد. يجب على المرضى الذين يعانون بالفعل من أي مشكلة في الكلى اتباع نمط غذائي وفقًا لاقتراح الطبيب المختص.
قلل من تناول الملح
يزيد استهلاك الملح الزائد من ضغط الدم مما يؤثر على وظائف الكلى. حاول أن تحد من كمية الملح في طعامك. عادة ، نتناول من 7 إلى 10 جم ملح يوميًا ويجب تقليلها إلى 4 إلى 5 جم. في المرضى الذين يعانون من CKD (أمراض الكلى المزمنة) ، مشاكل القلب ، ارتفاع ضغط الدم البابي ، ارتفاع ضغط الدم ، يؤدي تناول المزيد من الملح إلى زيادة خطر تكوّن حصوات المسالك البولية.
كمية كافية من الألياف
على الرغم من اقتراح تناول الألياف لتحسين عملية الهضم ، إلا أنها مفيدة أيضًا لتحسين أداء الكلى. يُقترح أيضًا على المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أن يأخذوا المزيد من الألياف. أضف المزيد من الأطعمة النيئة إلى وجباتك اليومية مثل الفول والبازلاء والتوت والبطيخ وما إلى ذلك.
تجنب تناول الطعام بالخارج
عادة ما تكون الأطعمة التي نتناولها في الخارج غير صحية. إلى جانب التسمم الغذائي وعسر الهضم ، من المحتمل أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى الكلى أيضًا ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون المشبعة وما إلى ذلك.
قال الدكتور أجراوال: "بدلًا من ذلك ، تناول طعامًا صحيًا ، وحافظ على وزنك تحت السيطرة ، وتجنب التدخين ، ومارس الرياضة يوميًا ، وتجنب تناول المزيد من مسكنات الألم مثل Brufen أو voveran".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الماء والألياف .. نصائح صحية للعناية بالكلى في الصيف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق