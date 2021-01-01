مرض لايم
من يصاب بمرض لايم ؟ يمكن لأي شخص عضه غزال مصاب أن يصاب بمرض لايم، تحدث معظم حالات مرض لايم في الولايات المتحدة في ولاية كونيتيكت وديلاوير وماين وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وويسكونسن، لكن مرض لايم موجود في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا أيضًا.
تختلف أعراض مرض لايم من شخص لآخر ، ولكن غالبًا ما يحدث على ثلاث مراحل:
مرحلتان مبكرتان
1. في الأسابيع القليلة الأولى ، قد تشمل الأعراض ما يلي:
طفح جلدي بالقرب من لدغة القراد ، والتي عادة ما تكون مستديرة أو بيضاوية. بعض الطفح الجلدي لها وسط واضح (يسمى طفح جلدي على شكل عين الثور).
حمى
تعب
صداع الراس
الم الرقبة
آلام العضلات
الم المفاصل
2. بعد بضعة أسابيع أخرى ، يمكن أن يؤدي عدم علاج مرض لايم إلى:
تصلب الرقبة
طفح جلدي على أجزاء من الجسم ليست بالقرب من لدغة القراد
بطء ضربات القلب أو عدم انتظامها
مشاكل في الجهاز العصبي (المخ والحبل الشوكي) بما في ذلك:
تلف العصب الوجهي الذي يمكن أن يسبب التدلي ( شلل الوجه )
خدر في الذراعين أو الساقين
تغيرات في المزاج
مشاكل في الذاكرة
التهاب الدماغ والنخاع الشوكي ( التهاب السحايا ).
الكاحل مع طفح جلدي دائري أحمر حول لدغة القراد.
مرحلة متأخرة
إذا لم يتم علاج داء لايم لعدة أشهر ، فقد تستمر الأعراض السابقة. يمكن أن يصاب الشخص أيضًا بالتهاب المفاصل (المفاصل المتورمة والمؤلمة).
التعليقات على إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض فهو يعاني من مرض لايم
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