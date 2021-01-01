اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ومع اقتراب عقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل بمختلف المراحل على مستوى المدارس ، تردد شائعات حول تحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق الأسئلة ، كما ترددت شائعات مغرضه بزيادة رسوم المجموعات المدرسية بأوامر من المديرية .
وقالت تعليم المنوفية في بيان رسمي لها : نود الإشارة إلى أنه لا صحة نهائيًا لما يتداوله البعض من وجود تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق أسئلة الامتحانات الشهرية ،أو تحصيل مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى آخر.
كما أوضحت مديرية تعليم المنوفية ، أنه لم تصدر المديرية أية تعليمات بخصوص زيادة رسوم المجموعات المدرسية ، لافتةً إلى أنها تشدد على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات والتعليمات المنظمة الخاصة بالمجموعات المدرسية .
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التعليقات على حقيقة تحصيل مبالغ لطباعة الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس وزيادة رسوم المجموعات
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