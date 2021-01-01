حكم قراءة الحائض آيات قرآنية للتحصن بها



دار الإفتاء دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للحائض أن تقرأ آيات قرآنية للتحصن بها كآية الكرسي والمعوَّذتين؟".



وقالت دار الإفتاء ردا على السؤال: نعم يجوز للحائض أن تقرأ آية أو آيات أو بعض آية للتحصن بها من الشر؛ مثل آية الكرسي والمعوَّذتين؛ لأن القصد هنا ليس القراءة بل التعوُّذ، فهو كما لو قالت: "بسم الله الرحمن الرحيم" أو: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون". وإذا لم يطمئن قلبها لهذا فلتعوِّذ نفسها بأدعية أخرى مثل: "أعوذ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق"، و"بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".



وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في الأذكار، لكونها تقرأه في صورة ذكر وليس بوصفه -قرآن-، أي أن المعنى المقصود من القراءة الذكر والدعاء، ولا شيء في ذلك.

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الحائض وزيارة القبورقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.وأضاف "ممدوح" فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة وآمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.