مصدر بـ الترجي: لم نتلق عروضا من الأهلي والزمالك لضم حمدو الهوني

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صورة الخبر: حمدو الهوني
حمدو الهوني

كشف مصدر بنادي الترجي التونسي عن حقيقة تلقي عروض رسمية من الأهلي والزمالك، لضم النجم الليبي حمدو الهوني، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع حمدو الهوني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "لم نتلق أي عروض حتى الآن، لضم حمدو الهوني".

وشارك حمدو الهوني في 14 مباراة مع الترجي في مسابقتي الدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ حمدو الهوني 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

المصدر: elbalad

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