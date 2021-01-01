كشف مصدر بنادي الترجي التونسي عن حقيقة تلقي عروض رسمية من الأهلي والزمالك، لضم النجم الليبي حمدو الهوني، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كانت أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع حمدو الهوني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "لم نتلق أي عروض حتى الآن، لضم حمدو الهوني".
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التعليقات على مصدر بـ الترجي: لم نتلق عروضا من الأهلي والزمالك لضم حمدو الهوني
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