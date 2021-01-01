بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

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أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، من خلال صورة انتشرت له مع المغنية نوران خليل، بفندق الإقامة، خلال معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.



ونشرت نوران خليل صورة لها مع محمد صلاح من داخل "الجيم" الخاص بالمنتخب، معلقة عليها: "صورة القرن"، مما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء بالفندق.



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وتسببت صورة محمد صلاح مع المغنية، في إحراج بالغ لاتحاد الكرة، الذي منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، وأكد في بيان رسمي أن المعسكر مغلق".وقال اتحاد الكرة في بيانه أول أمس، الأحد: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.