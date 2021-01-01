أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، من خلال صورة انتشرت له مع المغنية نوران خليل، بفندق الإقامة، خلال معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ونشرت نوران خليل صورة لها مع محمد صلاح من داخل "الجيم" الخاص بالمنتخب، معلقة عليها: "صورة القرن"، مما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء بالفندق.
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التعليقات على بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة
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