بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

أثار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، من خلال صورة انتشرت له مع المغنية نوران خليل، بفندق الإقامة، خلال معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت نوران خليل صورة لها مع محمد صلاح من داخل "الجيم" الخاص بالمنتخب، معلقة عليها: "صورة القرن"، مما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء بالفندق.

اقرأ أيضا:- فرمان من البدري للاعبي المنتخب قبل السفر إلى كينيا

وتسببت صورة محمد صلاح مع المغنية، في إحراج بالغ لاتحاد الكرة، الذي منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، وأكد في بيان رسمي أن المعسكر مغلق".

وقال اتحاد الكرة في بيانه أول أمس، الأحد: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35260

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager