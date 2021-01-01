تفاصيل مهمة عن استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

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امتحانات الثانوية العامة

أعلنت الادارات التعليمية تنبيها مهما لطلاب الثانوية العامة 2021 ( طلاب الصف الثالث الثانوي) الدارسين بالنظام الرسمي أو نظام الخدمات أو نظام المنازل.

حيث شددت الادارات التعليمية على ضرورة طباعة الاستمارة الالكترونية( ألوان فقط)، مع ارفاق عدد ٤ صور حديثة (٤ * ٦) بالألوان خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب من أسفل ، ويتم تدبيسهم بالاستمارة .

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كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز شهادة ميلاد كمبيوتر ، وأصل إيصال للمصروفات + 3 نسخ ، وإيصال تأمين التابلت + 3 نسخ ، و إيصال رسم دخول الامتحان + نسخ ، وعدد (١) طابع دعم وتمويل المشروعات فئة ١٠ جنيه او عدد (١٠) طوابع فئة (١) جنية ويتم لصقهم كما بالصورة أسفل (أو علي الورقة من الخلف) ، و فايل بلاستيك بكبسولة ، و صورة بطاقة ولي الأمر وصورة بطاقة الطالب ان وجدت

وقالت الادارات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، أنه لابد أن يكون اسم الطالب علي الاستمارة رباعيا ومطابق حرفيا للاسم الموجود في شهادة الميلاد

وأوضحت الادارات التعليمية ، أن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021 أول أو ثاني مرة لطلاب (الرسمي / الخدمات / المنازل) 210 جنيه ، و رسوم دخول الامتحان ثالث أو رابع مرة (منازل) 410 جنيه .

وعلى كل طالب الثانوية العامة ، الاحتفاظ لنفسه بنسخة كاملة من جميع الاوراق ، وسوف يتم غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 2021/325 وسوف يتم استلام الأوراق بعدها في موعد تحدده كل مدرسة

المصدر: elbalad

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