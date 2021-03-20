قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الاثنين، إن تعافي الولايات المتحدة من الجائحة "يبدو أنه يتعزز"، لكنه تعهد بأن يواصل البنك المركزي جهوده لمساعدة الأقليات العرقية والجماعات الأخرى التي تضررت بشدة من الانكماش.
في الشهادة التي صدرت قبل مثوله المقرر، يوم الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أكد باول أن البنك المركزي سيواصل سياسات مثل معدلات الفائدة الصفرية التي طرحها لمساعدة الاقتصاد مع انتشار الوباء، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
ساعدت هذه الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع الإنفاق الحكومي الهائل الذي وافق عليه الكونغرس، في الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من انكماش أسوأ، رغم أن المخاوف من أن يؤدي تحسن الاقتصاد إلى رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة قد أضر بسوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.
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التعليقات على الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتعافى بقوة أكبر من المتوقع
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