

ايكون: تنفيذ عملية نقل ملكية 74.9% من رأسمال صن انفينيت إلى تنمية للاستثمار ايكون: تنفيذ عملية نقل ملكية 74.9% من رأسمال صن انفينيت إلى تنمية للاستثمار

قامت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، إنها بتنفيذ عملية نقل ملكية 2.24 مليون سهم تمثل نسبة 74.99 % من اجمالي أسهم شركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية من “ايكون” -قاسمة- إلى شركة تنمية للاستثمار العقاري -منقسمة.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في إطار تنفيذ قرار تقسيم الشركة الصادر بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 ديسمبر الماضي، ونقل الأصول والاستثمارات من الشركة القاسمة إلى المنقسمة.



وأضافت أن تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة المصرية بدون سداد نقدي، وفي ضوء تطابق هيكل ملكية كل من “أيكون” وتنمية للاستثمار العقاري بذات المساهمين والنسب.

قد يعجبك أيضا...

وفي ديسمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، على تقسيم الشركة إلى شركتين مساهمتين مصريتين بنفس المساهمين ونسب المساهمة، على أساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019.واعتمدت الجمعية أسباب التقسيم، حيث من المتوقع خلق كيانات أكثر تخصصاً، وتحسين المركز المالي للكيانات الجديدة، وخلق شركة جديدة أكثر تخصص في مجال الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة فرص النمو، ووجود هيكل ملكية واضخ وقوائم مالية فعَّالة.ووافقت الجمعية على مشروع التقسيم التفصيلي لأصول والتزامات الشركة، بحيث تحتفظ شركة إيكون (القاسمة) بكافة الأصول والالتزامات بشكل عام باستثناء الأصول المقرر نقلها إلى الشركة المنقسمة.وتحتفظ شركة تنمية العقارية (المنقسمة بمساحة إجمالي من الأراضي تبلغ 167.25 ألف متر مربع، وتحويل رصيد دفعات مقدمة لشراء أصول والخاصة بشراء 5 وحدات إدارية بكايرو فيستفال سيتي، ورصيد استثمار مساهمة الشركة برأسمال شركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية، وتحويل أرصدة العملاء وأوراق القبض ورصيد النقدية والأرصدة المستحقة على أطراف ذات العلاقة.وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، تسجيل صافي ربح بلغ 64.98 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 77.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 15.49 مليون جنيه (يوليو-سبتمبر)، مقابل 430.98 ألف جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 652.08 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 750.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.