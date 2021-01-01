جيب تدشن “رانجلر ماجنيتو” الكهربائية الاختبارية بقوة 285 حصان

المربع نت – أزاحت جيب الستار عن أربع سيارات اختبارية فريدة تمهيداً لتدشينهم في فعالية “إيستر جيب سفاري” السنوية.
ونبدأ بسيارة رانجلر ماجنيتو الكهربائية الجديدة المزودة بأربع حزم بطاريات موزعة بشكل ذكي حول الشاسيه بسعة إجمالية 70 كيلوواط\س، مع محرك كهربائي بقوة 285 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي 6 سرعات.. وتتسارع ماجنيتو من الصفر إلى 100 كلم\س في 6.8 ثانية.
الإصدار الاختباري الثاني من جيب هو “رانجلر بيلز البرتقالي”، وكما هو واضح من الاسم، تتميز السيارة بلمسات برتقالية في الخارج والداخل، كما تخلت عن النوافذ الخلفية والجانبية وحصلت على شعارات ورسومات خارجية حصرية.. وتأتي السيارة بنفس محرك 6 سلندر 3.6 لتر المعتاد في مجال رانجلر بقوة 285 حصان وعزم 353 نيوتن متر.
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