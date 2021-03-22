

طقس اليوم.. حار نهارا مائل للبرودة .. والعظمى فى القاهرة 30 طقس اليوم.. حار نهارا مائل للبرودة .. والعظمى فى القاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء ، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 30درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 29درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 العظمى 25درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 30درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 32درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 31درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 36درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 30درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 31درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 32درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 34درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 35درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 40درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 41درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 41درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 42درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 42درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 37درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 37درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33