سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021
سعر الدولار اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١
نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم
سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم
سجلت العملة الأمريكية، اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٦٨٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم
بلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر اليوم
سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم
وصل سعر الدولار داخل cib، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك عوده اليوم
بلغ سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم
وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
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