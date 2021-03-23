

سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021 سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١



نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

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