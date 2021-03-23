

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021



سعر جرام الذهب عيار 24

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