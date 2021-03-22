

إنذار عاجل من الأرصاد: مصر تتأثر بمنخفض جوى خماسينى اليوم إنذار عاجل من الأرصاد: مصر تتأثر بمنخفض جوى خماسينى اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا جويا اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الإثنين، إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.



كانت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت أن مصر دخلت في فصل الربيع بالفعل، مضيفة: «نشهد منذ يوم السبت الماضي موجة طقس حارة أعلى من المعدلات بـ8 درجات مئوية».

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وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»: «مازلنا في فصل الربيع، وهذه أول موجات رياح الخماسين التي نشهدها في فصل الربيع.. تأثرنا برياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية، كما انخفضت الروية الأفقية أمس الإثنين، وهذا سيستمر حتى اليوم الثلاثاء».