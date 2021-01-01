7 حيل مكياج لإخفاء التجاعيد.. البداية بالترطيب وتحديد الشفاه أساسى

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حيل مكياج لإخفاء التجاعيد

تشعر المرأة بالانزعاج من ظهور علامات التجاعيد على الوجه سواء بجانب العينين، أو الخطوط حول الفم عند الضحك، لذلك تحاول إخفائه بكافة الطرق الممكنة، لذلك نتعرف في هذا التقرير على حيل مكياج لإخفاء التجاعيد، وفقاً لما ذكره موقع "prevention".


مكياج لإخفاء التجاعيد.. ترطيب البشرة
يتسبب الجفاف فى تفاقم مشاكل التجاعيد وإبرازها، وأفضل طريقة لإخفاء التجاعيد هي الحفاظ على ترطيب البشرة داخليًا من خلال الإفراط في شرب الماء وخارجيًا من خلال الترطيب اليومى والحرص على تطبيق المرطب قبل المكياج.

مكياج لإخفاء التجاعيد.. برايمر سيليكون
يعتبر البرايمر المصنوع من السيليكون من مستحضرات التجميل التي تساعد على إخفاء التجاعيد، و يجعل البشرة ناعمة، ويمكن تطبيقه باليدين أو فرشاة صغيرة، بعد ترطيب الوجه، من خلال وضع كمية صغيرة من البرايمر على مركز الجبهة والأنف والخدين والذقن، ثم توزيع البرايمر، مع التركيز على التجاعيد، وترك البرايمر بضع دقائق لتثبيته قبل وضع كريم الأساس والمكياج.

مكياج لإخفاء التجاعيد..كريم الأساس
بعد وضع البرايمر، يجب وضع كريم أساس من خلال استخدام إسفنجة رطبة، حيث يساعد على إخفاء التجاعيد، ولكن يجب أن يكون كريم مناسب للون البشرة.

مكياج لإخفاء التجاعيد..تجنب وضع بودرة
يجب التوقف عن استخدام البودرة التى تسبب إبراز الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة، وفى حالة إذا لم تستطع المرأة التخلي عن البودرة، يجب تجنب تطبيقها على مناطق التجاعيد .

مكياج لإخفاء التجاعيد..استخدام ماسكار
يجب استخدام أداة تجعيد الرموش وماسكارا، على الرموش مما يساعد في إخفاء التجاعيد، كما يفضل استخدام قلم كحل ناعم ووضعه على طول خط الرموش العلوي فقط.

مكياج لإخفاء التجاعيد..تحديد الشفاه
يفضل استخدام قلم تحديد الشفاه الأقرب لونًا إلى لون الشفاه حيث يساعد على ملء الخطوط الدقيقة حول الفم، مع تجنب أحمر الشفاه اللامع .
مكياج لإخفاء التجاعيد..إخفاء خطوط الرقبة
يجب الحرص على سحب المكياج بعيدًا عن خط الفك، حيث يساعد على إخفاء تجاعيد الرقبة، وإذا كانت الرقبة أكثر شحوبًا من الوجه، يوصي بوضع بعض من البرونزر بدلًا من إضافة المزيد من المكياج.

المصدر: موقع "prevention"

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