7 حيل مكياج لإخفاء التجاعيد.. البداية بالترطيب وتحديد الشفاه أساسى

تشعر المرأة بالانزعاج من ظهور علامات التجاعيد على الوجه سواء بجانب العينين، أو الخطوط حول الفم عند الضحك، لذلك تحاول إخفائه بكافة الطرق الممكنة، لذلك نتعرف في هذا التقرير على حيل مكياج لإخفاء التجاعيد، وفقاً لما ذكره موقع "prevention".
مكياج لإخفاء التجاعيد.. ترطيب البشرة
يتسبب الجفاف فى تفاقم مشاكل التجاعيد وإبرازها، وأفضل طريقة لإخفاء التجاعيد هي الحفاظ على ترطيب البشرة داخليًا من خلال الإفراط في شرب الماء وخارجيًا من خلال الترطيب اليومى والحرص على تطبيق المرطب قبل المكياج.
مكياج لإخفاء التجاعيد.. برايمر سيليكون
يعتبر البرايمر المصنوع من السيليكون من مستحضرات التجميل التي تساعد على إخفاء التجاعيد، و يجعل البشرة ناعمة، ويمكن تطبيقه باليدين أو فرشاة صغيرة، بعد ترطيب الوجه، من خلال وضع كمية صغيرة من البرايمر على مركز الجبهة والأنف والخدين والذقن، ثم توزيع البرايمر، مع التركيز على التجاعيد، وترك البرايمر بضع دقائق لتثبيته قبل وضع كريم الأساس والمكياج.
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