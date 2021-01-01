طريقة عمل الجمبرى بالثوم والبارميزان

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المأكولات البحرية بطرق مختلفة، تلك التي تتنوع بين الأسماك بأنواعها والكابوريا والجمبري وغيرهم، والتي يتم إعدادها بطرق تختلف من شخص لآخر، ولأن السمك لا يقدم مقلي أو مشوي فقط، تلجأ الكثيرات للبحث عن طريقة مختلفة لإعداده، ويمكنك على سبيل المثال التعرف على طريقة عمل صينية السمك البورى بالبطاطس فى خطوات سهلة.
يعد الجمبري أو الروبيان كما يطلق عليه، أحد أهم المأكولات البحرية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، إلا أن الأمهات يلجأن طوال الوقت للبحث عن طريقة عمل شوربة الجمبرى باعتبارها من أكثر الطرق التي يتم تناولها بها، إلا أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تقديمه، وإليكِ نقلًا عن موقع "allrecipes" طريقة عمل الجمبري بالثوم والبارميزان بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير طريقة عمل الجمبري بالثوم والبارميزان
زجاجة زيت "سبراي"
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