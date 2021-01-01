طريقة عمل الجمبرى بالثوم والبارميزان

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طريقة عمل الجمبرى بالثوم والبارميزان

يعشق الكثير من الأشخاص تناول المأكولات البحرية بطرق مختلفة، تلك التي تتنوع بين الأسماك بأنواعها والكابوريا والجمبري وغيرهم، والتي يتم إعدادها بطرق تختلف من شخص لآخر، ولأن السمك لا يقدم مقلي أو مشوي فقط، تلجأ الكثيرات للبحث عن طريقة مختلفة لإعداده، ويمكنك على سبيل المثال التعرف على طريقة عمل صينية السمك البورى بالبطاطس فى خطوات سهلة.

يعد الجمبري أو الروبيان كما يطلق عليه، أحد أهم المأكولات البحرية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، إلا أن الأمهات يلجأن طوال الوقت للبحث عن طريقة عمل شوربة الجمبرى باعتبارها من أكثر الطرق التي يتم تناولها بها، إلا أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تقديمه، وإليكِ نقلًا عن موقع "allrecipes" طريقة عمل الجمبري بالثوم والبارميزان بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير طريقة عمل الجمبري بالثوم والبارميزان
زجاجة زيت "سبراي"

1 كوب فتات خبز جاف

1 كوب جبن بارميزان مبشور

2 ملاعق كبيرة بقدونس مجفف

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
كيلو جمبري كبير مقشر ومنزوع العرق

2 ملاعق كبيرة زبدة مذابة أو أكثر حسب الرغبة

الخطوة 1
سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)، ورشي طبق خزفي زجاجي مقاس 9 × 13 بوصة برذاذ طهي غير لاصق.

الخطوة 2
يُمزج فتات الخبز وجبن البارميزان والبقدونس ومسحوق الثوم في كيس بلاستيكي كبير قابل لإعادة الغلق، واغلقي الكيس ورجيه جيدًا لخلط المكونات معًا، ثم أضيفي الجمبري ورجيه مرة أخرى حتى يتغطى.

الخطوة 3
يوضع الجمبري بشكل مسطح في طبق الخبز المجهز، ورشي أي خليط فتات الخبز المتبقي في الكيس فوقه، ورشي الزبدة المذابة فوقه.

الخطوة 4
يُخبز الجمبري في الفرن المسخن مسبقًا حتى ينضج، وسيتطلب ذلك حوالي من 15 إلى 20 دقيقة، ثم قومي بالتبديل إلى إعداد الشواء، حتى يتحول لون الطبقة العليا إلى اللون البني الفاتح، وسيتطلب ذلك حوالي من 2 إلى 3 دقائق.

المصدر: موقع "allrecipes"

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