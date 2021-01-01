طبق الفول بمذاق مختلف وتكات التدميس كالمحترفين



طبق الفول بمذاق مختلف طبق الفول بمذاق مختلف

لا غنى عن طبق الفول سواء على مائدة الافطار أو العشاء إليك طرق لاعداد طبق الفول بالمقادير والخطوات أختارى منها الطريقة التى تناسبك:



فول بالسجق للشيف الشربينى:

مقادير فول بالسجق

2 كوب فول مدمس

1 علبة بيوريه الطماطم

نصف كيلو سجق بلدي

2 حبة بصل

3 ملعقة كبيرة ثوم

2 عود كرات

2 عود كرفس

نصف ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة ليمون

ملح فلفل اسود

5 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير فول بالسجق

* يفرم البصل والثوم مكعبات صغيرة ثم تشوح زيت في طاسة ومعه البصل المقطع



* يفرم الفلفل الحار ويضاف الى الطاسة ثم يضاف السجق الى الطاسة

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* ييفرم الكرات والكرفس ويضافو الى الطاسة ثم يضاف الكمون وملح وفلفل* ثم بيوريه الطماطم وتضاف الى الطاسة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ثم يضاف الفول المدمس وعصير الليمون ويقلب ويقدمالفول بالطماطم للشيف الشربينى:فول مدشوش مسلوقثومبصلكرفسكرات كزبرةعصير طماطمصلصة طماطمكزبرة ناشفةكمونملح وفلفلزيتطريقة عمل فول مدشوش بالصلصة والتقلية:* يشوح الثوم مع البصل ويضاف الكرفس والكرات والكزبرة يضاف عصير الطماطم مع صلصة الطماطم يضاف الكمون والملح والفلفل* يسلق الفول نصف سلقة ثم يضاف إلى صوص الطماطم ويقلب جيدا ويترك حتى تغلي ثم يضاف الكزبرة الخضراء وتترك حتى تغلي ثم تقدم.تكات تدميس الفول:إليك طريقة تدميسه وتكات الطهى كالمحترفين للشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين.-للتخلص من مرارة الفول عليك نقعه مدة لا تقل عن 8 إلى 12 ساعة.-يجب الحرص على إضافة عصير الليمون إلى الفول ليستفيد الجسم من الحديد الموجود فيه.-يجب التأكد من ملء نصف الدماسة فقط بالحبوب والنصف الآخر يملأ بالمياه.-يوضع لكل كوب من الفول ملعقة كبيرة من الإضافات مثل العدس والأرز والطماطم يترك الفول للتدميس على نار متوسطة