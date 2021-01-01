جددي سفرتك .. بطريقة عمل زلابية بالموز



زلابية بالموز زلابية بالموز

زلابية بالموز من الحلويات غير التقليدية والشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، طريقة عمل زلابية بالموز بأسهل الخطوات.



مقادير زلابية بالموز:



2 كوب دقيق

نصف كوب موز مهروس

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

نصف كوب لبن

ماء للعجن

سكر بودرة أو شربات للتقديم

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طريقة تحضير زلابية بالموز-يخلط اللبن في الخلاط مع الموز و ½ كوب ماء مع ملعقة الخميرة والسكر-يضاف الدقيق ثم النشا والفانيليا ورشة الملح ويخلطوا جيدا-في وعاء يضاف الخليط ويغطى حتى يختمر-يشكل العجين إلى دوائر صغيرة باستخدام الملعقة وتقلى في الزيت-يمكن حشو الزلابية بشرائح الموز وتشكل إلى دوائر صغيرة ثم تقلى في الزيت وتترك حتى تمام القلي-تسقى الزلابية بالشربات وتزين بالسكر البودرة وتقدم