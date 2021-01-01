جددي سفرتك .. بطريقة عمل زلابية بالموز

زلابية بالموز من الحلويات غير التقليدية والشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، طريقة عمل زلابية بالموز بأسهل الخطوات.
مقادير زلابية بالموز:
2 كوب دقيق
نصف كوب موز مهروس
رشة ملح
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب ماء
نصف كوب لبن
ماء للعجن
سكر بودرة أو شربات للتقديم
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