يشكل خطرا كبيرا .. في هذه الحالة يحدث الحمل خارج الرحم



الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن وجود التهاب أو تورم في قناة فالوب يؤدي إلى انسدادها بشكل جزئي أو كلي مما يمنع البويضة الملقحة من متابعة مسارها في القناة، وقد يكون هنالك صعوبة في انتقال البويضة عبر قناة فالوب في حال انسداد طريقها بسبب وجود نسيج ندبي تشكل عقب التهاب أو عمل جراحي ما.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا، أنه قد يكون في بعض الأحيان صعوبة في انتقال البويضة الملقحة عبر قناة فالوب في حال كان شكل القناة غير طبيعي نتيجة نمو غير طبيعي أو عيب خلقي، ويزداد احتمال حصول الحمل خارج الرحم في حال تجاوز عمر السيدة 35 عاما، أو قد مرت سابقا بحالة حمل خارج الرحم، أو خضعت مسبقًا لعملية جراحية في البطن أو الحوض أو أصيبت مسبقًا بمرض التهاب الحوض وأسباب أخرى كثيرة.



وأكد أن الحمل خارج الرحم ليس آمنًا للأم ولا للجنين أيضا، فلن يكون الجنين قادرا على النمو حتى النهاية ومن الضروري إزالة الجنين في أسرع وقت ممكن لصحة الأم وخصوبتها على المدى الطويل، وقد تختلف خيارات العلاج حسب موقع الحمل خارج الرحم وتطوره.

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وأشار إلى أن الحمل خارج الرحم قد يشكل خطرا كبيرا على حياة السيدة الحامل، في حال عدم اكتشافه مبكرا حيث يمكن أن يسبب انفجارا مفاجئا لقناة فالوب عند نمو الجنين وزيادة حجمه.