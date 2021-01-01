6 أشياء تعمل على تحسين صحة الأمعاء .. احرص عليها



تحسين صحة الأمعاء تحسين صحة الأمعاء

القناة الهضمية تشبه الدماغ، عندما نشعر بالقلق أو الانزعاج أو الحزن فإن ذلك يؤثر مباشرةً على القناة الهضمية.



توجه الدكتور مارك هايمان ، الطبيب الأمريكي، مؤخرًا إلى Instagram لشرح كيف يمكن للعناية بالأمعاء أن تساعد الفرد في محاربة ومعالجة الأمراض المزمنة المعقدة مثل تلك المتعلقة بالقلب أو مرض السكري.



تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة وغير المكررة

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قول هذا أسهل من فعله نظرًا لأسلوب الحياة الذي نعيشه جميعًا، لكن الدكتور هايمان قال "واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة الأمعاء تشمل الاستغناء عن السكر والكربوهيدرات المكررة ورفع الأمعاء الداعمة للألياف".تناول الأطعمة الغنية بالأليافتتغذى البكتيريا الصحية في أمعائنا على الألياف، تأكد من إضافة الكثير من الفواكه والخضروات الورقية والمكسرات إلى نظامك الغذائي، وفيما يلي طرق سهلة وذكية لإضافة الألياف لنظامك الغذائي.املأ 75 في المائة من طبقك بالخضروات والأطعمة النباتيةمن الواضح كم تحب أمعائنا الطعام الليفي. تناول الأطعمة التي تشعرك بالسعادة مثل التوت والتوت البري والرمان والعنب البري والأطعمة الملونة لتحسين صحة أمعائك.تناول الدهون الجيدةأوضح الطبيب أن "الدهون مثل أوميجا 3 والدهون الأحادية المشبعة - مثل زيت الزيتون البكر الممتاز - ستساعد في تقليل الالتهاب ، مما يمنح حشرات الأمعاء الصحية فرصة للازدهار".احصل على مزيد من النومعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو تشعر بالتوتر ، فهذا يؤثر على أمعائك. هذا هو السبب في أنه يُقترح أن تحصل على متوسط ​​7-8 ساعات من النوم ، وأن تمارس أيضًا أنشطة التخلص من التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو العلاج بانتظام. قال الطبيب: "نباتات الأمعاء تستمع لأفكارك ومشاعرك".ممارسةوأوضح الدكتور هايمان أنه عندما يمارس المرء التمارين دون تغيير كبير في نظامه الغذائي ، فإنه يؤدي إلى إنتاج بكتيريا جيدة تساعد على إنتاج حمض دهني يعرف باسم الزبدات. إضافة إلى ذلك كتب ، "الزبدات هو حمض دهني يمكن أن يمنع السرطان ، ويسرع عملية الأيض ويقلل الالتهاب".