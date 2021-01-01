وداعا للخمول.. وجبات لزيادة طاقة الجسم

يميل الكثير منا إلى الوصول إلى الوجبات الخفيفة المصنعة أو المقلية لإشباع آلام الجوع غير المرغوب فيها. لكن يجب التنبه إلى أن مثل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح ويجب تجنبها. بدلًا من ذلك ، يجب استبدالها ببدائل صحية مثل الفاكهة.
ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك جني المزيد من الفاكهة من خلال إقرانها ببعض الأطعمة المحددة
أفضل طريقة لإضافة المزيد من المادة إلى فاكهتك هي مزجها مع المكسرات أو الزبادي (دهون جيدة أو بروتين). وأوصت بأن هذا سيؤدي إلى زيادة كثافة الطاقة ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.
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