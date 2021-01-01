وداعا للخمول.. وجبات لزيادة طاقة الجسم

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وداعا للخمول

يميل الكثير منا إلى الوصول إلى الوجبات الخفيفة المصنعة أو المقلية لإشباع آلام الجوع غير المرغوب فيها. لكن يجب التنبه إلى أن مثل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح ويجب تجنبها. بدلًا من ذلك ، يجب استبدالها ببدائل صحية مثل الفاكهة.

ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك جني المزيد من الفاكهة من خلال إقرانها ببعض الأطعمة المحددة

أفضل طريقة لإضافة المزيد من المادة إلى فاكهتك هي مزجها مع المكسرات أو الزبادي (دهون جيدة أو بروتين). وأوصت بأن هذا سيؤدي إلى زيادة كثافة الطاقة ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

على سبيل المثال ، جرب تناول تفاحة مع القليل من الجوز. هذا يشبع آلام الجوع لفترة أطول.

بعبارات بسيطة ، كثافة الطاقة هي عدد السعرات الحرارية (الطاقة) في كمية معينة من الطعام. تعني كثافة الطاقة العالية أن هناك الكثير من السعرات الحرارية. يمكن تناول الزبادي والفواكه معًا ويمكنهما تحقيق فوائد صحية مشتركة من خلال التأثيرات الحيوية والبروبيوتيك المحتملة. يمكن أن يؤدي استبدال الوجبات الخفيفة عالية الطاقة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية بالفواكه والزبادي إلى تقليل تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية ، وفقًا لأخصائي التغذية.

المصدر: elbalad

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