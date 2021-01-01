أكد محمد عبد العاطي وزير الري أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مشيرا أن السد الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل الأزرق أحد راوفد نهر النيل.
وأضاف عبد العاطي خلال لقائه بقناة سكاي نيوز الإخبارية، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التى تقوم بها إثيوبيا ستنتج تداعيات سلبية ضخمة لم تقبلها الدولة المصرية.
يذكر أن هذا التحذير المصري يعد الثاني بعد أيام قليلة من تحذير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي حذر فيه من أضرار جسيمة ستصيب مصر والسودان فى حالة إصرار إثيوبيا على بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.
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التعليقات على تحذير مصري شديد اللهجة لإثيوبيا من تداعيات أزمة سد النهضة .. فيديو
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