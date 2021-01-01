هالاند يكشف موقفه من الرحيل عن بروسيا دورتموند

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النرويجي إيرلينج هالاند

كشف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، عن موقفه من الانتقال للفرق المهتمة بضمه الصيف المقبل.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها إذاعة " كوبيه" الإسبانية:" مازال متبق 3 سنوات في عقدي مع بروسيا دورتموند، وأنا لست قلقًا حيال ذلك الأمر.

وارتبط هالاند بالانتقال لعدد من الفرق الأوروبية منها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

وعن مقارنته برونالدو وميسي، قال هالاند:" الإعلام فقط هم من يكتبون عن ذلك، لا أضع نفسي في تلك الأمور، أريد أن أتحسن كل يوم، لا أريد التحدث عنهما، إنهما من أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

وانتقل هالاند لصفوف بروسيا دورتموند شتاء العام الماضي قادمًا من سالزبورج النمساوي.

المصدر: elbalad

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