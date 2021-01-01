هالاند يكشف موقفه من الرحيل عن بروسيا دورتموند

كشف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، عن موقفه من الانتقال للفرق المهتمة بضمه الصيف المقبل.
وقال هالاند في تصريحات نقلتها إذاعة " كوبيه" الإسبانية:" مازال متبق 3 سنوات في عقدي مع بروسيا دورتموند، وأنا لست قلقًا حيال ذلك الأمر.
وارتبط هالاند بالانتقال لعدد من الفرق الأوروبية منها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.
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