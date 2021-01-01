الصحة : تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول

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صورة الخبر: الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم قريبًا تسجيل لقاح جونسون اند جونسون ، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة الابحاث الاكلينيكية، لكل الشركات وسيتم تسجيلها مجانًا 100%، مما يتيح لنا مصادر متعددة من اللقاحات خاصة .

وأشارت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، اننا نشهد تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول وذلك ملموس خاصة فى فرنسا، مضيفة نعمل على مراجعة احتياجات القطاع الطبى استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وتابعت أنه مضى شهر على بداية تلقى المواطنين لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد اللقاح الصينى فى مصر الا بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث الاكلنيكية الاولى والثانية لهذا اللقاح وشاركت بنفسي فى التجارب السرييرية ولا يحدث اى مضاعفات غير متوقعة من اللقاح الصينى بالعكس يشهد اقبالا كبيرا جدًا من قبل المواطنين.

المصدر: elbalad

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