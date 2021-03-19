

«غرفة الجيزة» توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بطبرق الليبية لزيادة التبادل التجاري «غرفة الجيزة» توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بطبرق الليبية لزيادة التبادل التجاري

وقع محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية اتفاقية تعاون مع إبراهيم الجراري رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق وذلك لتوفير فرص تصديرية في الأسواق الليبية للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة.



وقال إن ذلك في إطار حرص الغرفة على فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة من أجل زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب في مجالات التجارة والصناعة .



تضمنت الاتفاقية عدة أسس لإزالة المعوقات التي تواجه الجانبين إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين ، وتبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق .

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مليار دولار قيمة التجارة بين مصر وليبيا قبل الجائحةوذكر إمبابي أن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لألاف السنين ، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتي والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنويا .وأشار إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولا ، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري ، تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات .وأضاف إمبابي أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أي معوقات توجه المتعاملين في المجال التجاري ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية .وأشاد بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذى أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ، التأكيد على الدور المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدولة ليبيا الشقيقة