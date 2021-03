ناشيونال موتورز تعرض أحدث سياراتها ايجل 580 خلال رعايتها لاحتفالية الأفضل ناشيونال موتورز تعرض أحدث سياراتها ايجل 580 خلال رعايتها لاحتفالية الأفضل

ناشيونال موتورز تعرض أحدث سياراتها ايجل 580 2021 من خلال رعايتها لإحتفالية (الأفضل – Car of the year Egypt)

عرضت شركة ناشيونال موتورز ، وكلاء سيارات DFSK الصينية في مصر، أحدث سياراتها المطورة لعام 2021 وهي ايجل 580 والتى جاءت مع مجموعة كبيرة من التجهيزات أكثر تطوراً عن الفئة السابقة ، علاوة على تقديمها مع ضمان أكبر يصل إلى 7 سنوات أو 150,000 كم.

جاء ذلك ضمن رعاية ناشيونال موتورز للدورة الثالثة لاحتفالية (الأفضل – Car of the year Egypt) 2021 والتى تم تنظيمها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري.



ومن جانبه أشار كريم عمر، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة ناشيونال موتورز، إلى أن رؤيتهم بمدى التطور الذى باتت تحققه إحتفالية (الأفضل – Car of the year Egypt) مع سنواتها الأخير بين مجموعة الأحداث المتخصصة بالسيارات فى السوق المصرى كان له عظيم الأثر فى قرارهم بالمشاركة فى رعاية الإحتفالية هذا العام والقيام بالعرض الرسمى لسيارتهم الجديدة طراز ايجل 580 لعام 2021.



ومن الجدير بالذكر أن سيارة إيجل 580 قد فازت بإستفتاء الأفضل 2020 / 2021 على موقع أوتوموبيل بلقب أفضل سيارة 7 راكب للعام الثاني على التوالي بعد احرازها لنفس اللقب باستفتاء العام الماضى، إلا أنها قد تقاسمت هذا اللقب لهذا العام بالمناصفة مع سيارة تويوتا فورتشنر.