شهدت الأيام القليلة الماضية تعديل شرط هام جدا من شروط مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، وهو شرط أن تكون رخصة السيارة مسجلة باسم صاحبها خلال الثلاثة سنوات السابقة لتقديم السيارة بالمبادرة.
وتم تعديل هذا الشرط ليصبح سنتين فقط بدلا من 3 سنوات، وذلك كنوع من التسهيل على جزء كبير من المواطنين الذين طالبوا بتعديل هذا الشرط، وذلك لأن هناك عدد كبير من الراغبين في المشاركة بهذه المبادرة يمتلكون سيارات متقادمة تم شرائها منذ فترة تتراوح من عامين إلى أقل من 3 أعوام.
أما بالنسبة لباقي الشروط الأخرى فلم يتم تعديلها وهي:
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التعليقات على تعديل شرط هام خاص بملكية السيارة في مبادرة إحلال السيارات
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