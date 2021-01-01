

تعديل شرط هام خاص بملكية السيارة في مبادرة إحلال السيارات تعديل شرط هام خاص بملكية السيارة في مبادرة إحلال السيارات

شهدت الأيام القليلة الماضية تعديل شرط هام جدا من شروط مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، وهو شرط أن تكون رخصة السيارة مسجلة باسم صاحبها خلال الثلاثة سنوات السابقة لتقديم السيارة بالمبادرة.



وتم تعديل هذا الشرط ليصبح سنتين فقط بدلا من 3 سنوات، وذلك كنوع من التسهيل على جزء كبير من المواطنين الذين طالبوا بتعديل هذا الشرط، وذلك لأن هناك عدد كبير من الراغبين في المشاركة بهذه المبادرة يمتلكون سيارات متقادمة تم شرائها منذ فترة تتراوح من عامين إلى أقل من 3 أعوام.



أما بالنسبة لباقي الشروط الأخرى فلم يتم تعديلها وهي:

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- المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج.- المبادرة متاحة لسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.- قيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامها كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية.- يجب أن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.- فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى.