

بشكل رسمي.. هوندا سيتي 2021 تنطلق في مصر بشكل رسمي.. هوندا سيتي 2021 تنطلق في مصر

بشكل رسمي قدمت شركة الفطيم للسيارات وكيل هوندا اليابانية في مصر سيارة هوندا سيتي موديل 2021 الجديد، وذلك بفئتين فقط تم ذكر أسعارهما الرسمية كالتالي:



- فئة أولى بسعر 345 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 360 ألف جنيه.

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وتحمل هذه الفئات محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 121 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ونظام حقن للوقود، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT (أوتوماتيكي ذو تعشيق مستمر) مع خاصية الجر الأمامي.ويحمل هذا الموديل من هوندا سيتي التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مثبت سرعة.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح ضبابية خلفية.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- شاشة باللمس 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح LED ضبابية أمامية.- مصد خلفي رياضي.- مرايات جانبية سوداء.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.