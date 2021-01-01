أصدرت كلية الاداب جامعة حلوان، قرارا بعقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإنجليزية يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .
كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدراسات العليا الساعه ٩ صباحا شعبة اللغة والترجمه ، بينما طلاب شعبة الآداب فى تمام الساعة ١٠ صباحا.
وناشدت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.
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التعليقات على اليوم.. الدراسات العليا بآداب حلوان يخوضون امتحان القبول الشفوي لقسم اللغة الإنجليزية
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