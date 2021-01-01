اليوم.. الدراسات العليا بآداب حلوان يخوضون امتحان القبول الشفوي لقسم اللغة الإنجليزية

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صورة الخبر: كلية الاداب جامعة حلوان
كلية الاداب جامعة حلوان

أصدرت كلية الاداب جامعة حلوان، قرارا بعقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإنجليزية يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .

كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدراسات العليا الساعه ٩ صباحا شعبة اللغة والترجمه ، بينما طلاب شعبة الآداب فى تمام الساعة ١٠ صباحا.

وناشدت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

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وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.

وأكد "رفاعي" على عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) ومع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.

المصدر: elbalad

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