دراسة: "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري

آخر الأخباراخبار منوعة › دراسة: "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري

صورة الخبر: دراسة: "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري
دراسة: "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري

توصلت دراسة علمية جديدة إلى "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "الدراسة توصلت إلى أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2".
وأوضحت أن "الإنسولين، الذي يسمح للغلوكوز بالدخول وخلايا الطاقة، لا يعمل بشكل صحيح بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2"، مشيرة إلى أن "مرضى السكري يتعرضون لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض العيون والقلب والقدمين، والتي تستلزم الحصول على علاجات دوائية إلى جانب الالتزام بتغييرات في النظام الغذائي وفقدان الوزن والتمارين الرياضية.

وقالت الباحثة وأخصائية الغدد الصماء في جامعة نورث وسترن في شيكاغو بولاية إلينوي، دكتورة مريم علي: "توصلنا إلى أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للإنسولين".

وأضافت أنه "تم تحقيق تلك النتيجة بغض النظر عما إذا كانوا يقصرون تناولهم للطعام على أقل من 10 ساعات في اليوم أو أن مدخولهم من الطعام ينتشر على مدار أكثر من 13 ساعة يوميا"، موضحة أنه "مع ارتفاع الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري، أردنا توسيع فهمنا لاستراتيجيات التغذية للمساعدة في معالجة هذا القلق المتزايد".

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دراسة: "عادة يومية" تقيك من الإصابة بمرض السكري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41436

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager