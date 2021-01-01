السعودية تستعد لإطلاق قمرين صناعيين تم تطويرهما بالكامل في المملكة

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السعودية تستعد لإطلاق قمرين صناعيين تم تطويرهما بالكامل في المملكة

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق قمرين صناعيين جديدين، تم تطويرهما بالكامل في المملكة، وذلك في غضون أسبوع تقريبا من الآن.

وستلحق المملكة العربية السعودية بالإمارات العربية المتحدة، والتي دخلت إلى سباق الفضاء الدولي بعد نجاح مهمة إطلاقها لمسبار الأمل، الذي انطلق في 20 يوليو 2020، ووصل إلى مداره حول كوكب المريخ في فبراير الماضي.

وأطلقت السعودية اسم شاهين سات وكيوب سات على القمرين الجديدين، وتم تزويد قمر شاهين سات بتلسكوب عالي الدقة لالتقاط صور واضحة من مدار الأرض، مع آلية ذكية لتحديد الهوية، من أجل تتبع السفن البحرية على سواحل المملكة.

أما قمر كيوب سات فهو أداة فضائية بوزن 1 كجم تقريبا، ومهمته مساعدة الطلاب على فهم واستكشاف الفضاء، كما سيتواصل القمر الصناعي مع الأقمار الصناعية الأخرى ومع محطة الفضاء الدولية.

وتم تطوير قمر شاهين سات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، وتم تطوير كيوب سات في جامعة الملك سعود.

ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية السعودية على متن صاروخ سيوز الروسي Soyuz-2 من قاعدة بايكونور في كازاخستان، بصحبة أقمار صناعية أخرى من عدة دول، مثل ألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية.

المصدر: مشبك

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