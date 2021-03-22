

خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في 3 خطوات.. صور خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في 3 خطوات.. صور

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لكل سيدة مصرية، عبر منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بالخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

‏

وأوضحت الوزارة أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم الخدمات التالية:



-الكشف المبكر على أورام الثدي

-التوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه

-الكشف على الضغط والسكر والسمنة

-التوعية بالصحة الإنجابية

-متابعة دورية كل 6 أشهر أو كل عام

-العلاج مجانا وبأحدث البروتوكولات العالمية





