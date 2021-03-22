وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لكل سيدة مصرية، عبر منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بالخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم الخدمات التالية:
-الكشف المبكر على أورام الثدي
-التوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه
-الكشف على الضغط والسكر والسمنة
-التوعية بالصحة الإنجابية
-متابعة دورية كل 6 أشهر أو كل عام
-العلاج مجانا وبأحدث البروتوكولات العالمية
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التعليقات على خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في 3 خطوات.. صور
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