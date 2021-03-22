حذر أطباء بيطريون بريطانيون من وجود صلة محتملة بين السلالة البريطانية من فيروس كورونا ومشكلات في القلب لدى القطط والكلاب، بعد أن رصدت في دراسة أجروها زيادة في عدد الحيوانات الأليفة المصابة بالتهاب عضلة القلب في مستشفى بيطري متخصص في مقاطعة باكينجهامشير الإنجليزية، خلال الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» التي شهدتها بريطانيا.
وقال لوكا فراسين، طبيب القلب في مركز رالف للإحالة البيطرية في مارلو، الذي قاد الدراسة التي لم تخضع بعد للمراجعة: «لا نريد نشر الذعر دون داع، خاصةً لأننا في الوقت الحالي لدينا اشتباه قوي في انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان أليف، ولكن ليس العكس، ولا نعرف ذلك على وجه اليقين، لكن يجب أن يكون الأطباء البيطريون على دراية بهذا الأمر، حتى يتمكنوا من بدء إجراء الاختبارات إذا اشتبهوا في حالة إصابة محتملة بكوفيد»، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن المعروف أن القطط والكلاب قد أصيبت بسلالات سابقة من الفيروس، إلا أن أعراض إصابتها كانت في الغالب تنفسية، ومنها سيلان الأنف، والسعال، والعطس أو التهاب الملتحمة، وتعد الحالات التي رُصدت في باكينجها مشير من بين أولى الإصابات الحيوانية الموثقة بالسلالة «B117»، بحسب الصحيفة.
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التعليقات على دراسة: صلة محتملة بين سلالة كورونا البريطانية والتهاب عضلة القلب
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