تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 22-3-2021، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الرياح اليوم الأثنين

كما كشف خبراء هيئة الأرصاد أن الرياح ستكون من معتدلة إلى نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض مناطق القاهرة والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين

ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 32 21
بلطيم 31 21
مطروح 33 20
السلوم 30 20
سيوة 32 22
بورسعيد 34 21
دمياط 33 20
الزقازيق 34 22
المنصورة 33 21
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 35 20
رفح 35 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 15
نويبع 31 21
طابا 33 20
كاترين 30 19
الطور 31 18
شرم الشيخ 33 20
الغردقة 33 21
مرسى علم 33 20
الفيوم 36 21
بني سويف 37 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 23
أسوان 40 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 35 22
أبورماد 35 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

المصدر: الدستور

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