

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021 تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 22-3-2021، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين



وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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حالة الرياح اليوم الأثنينكما كشف خبراء هيئة الأرصاد أن الرياح ستكون من معتدلة إلى نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض مناطق القاهرة والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوموبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.بيان درجات الحرارة اليوم الإثنينويقدم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 22الإسكندرية 29 20وادي النطرون 33 21طنطا 34 22شبين الكوم 34 22دمنهور 32 21بلطيم 31 21مطروح 33 20السلوم 30 20سيوة 32 22بورسعيد 34 21دمياط 33 20الزقازيق 34 22المنصورة 33 21الإسماعيلية 34 22السويس 34 22العريش 35 20رفح 35 21رأس سدر 31 20نخل 29 15نويبع 31 21طابا 33 20كاترين 30 19الطور 31 18شرم الشيخ 33 20الغردقة 33 21مرسى علم 33 20الفيوم 36 21بني سويف 37 22المنيا 37 22أسيوط 38 23سوهاج 38 21قنا 38 21الأقصر 39 23أسوان 40 25إدفو 40 24أبوسمبل 40 25الوادى الجديد 39 22شلاتين 35 22أبورماد 35 21حلايب 29 23رأس حدربة 28 22