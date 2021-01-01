الأزهر يعلن جداول امتحانات أبنائنا في الخارج

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات "أبنائنا في الخارج" للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021 لجميع مراحل وصفوف التعليم الأزهري عدا الصف الثالث الثانوي.

للإطلاع على الجداول من هنا https://www.azhar.eg/education/details/ArtMID/1141/ArticleID/54157



قرر قطاع المعاهد دخول الطلاب إلى لجنة الامتحان برقم الجلوس والرقم القومي معًا، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في العاشر من أبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.



الأزهر يعلن جداول امتحانات المعاهد لشهر مارس

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الإعلان عن جداول الامتحاناتأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات المعاهد بالمراحل المختلفة لشهر مارس في الفصل الدراسي الثاني.ونبه المعاهد الأزهرية، على جميع الإدارات التعليمية، بمراحلها المختلفة، باختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص بتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021، من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلى بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.كما نبه على المعاهد التي بها طلاب العلوم الإسلامية بالصف الثاني الثانوي بوضع أسئلة شهر مارس بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد كزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد.